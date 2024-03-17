«Авангард» — «Локомотив», второй матч. Никитин прав. Главное — результат

Тренер заявил, что в хоккей можно играть по-разному, но самое важное — счёт на табло. Тем более в плей-офф.

18 марта состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу омичей в основное время можно с коэффициентом 2.35. Успех ярославцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на второй матч Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» 18 марта 2024 года

Букмекеры считают, что второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Авангард» — «Локомотив» не будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.67. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.70. Заключить пари на то, что обе команды забьют в первом периоде, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» Омск — «Локомотив» Ярославль (18.03.2024)

Текущий розыгрыш Кубка Гагарина радует непредсказуемостью и сенсациями. 18 марта состоятся две встречи 1/4 финала турнира. В самой ранней из них на льду «G-Drive Арены» в Омске местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

Первый матч проходил на равных. «Авангард» открыл счёт благодаря большинству, но «Локомотив» сумел перевернуть игру. Железнодорожники вполне могли победить в основное время. В третьем периоде произошёл противоречивый инцидент с отменой заброшенной ими шайбы.

По запросу Михаила Кравца судьи просмотрели эпизод на наличие блокировки голкипера. Арбитрами было принято решение не засчитывать шайбу. Департамент судейства объяснил отмену гола тем, что атакующий игрок «Локо» оказывал воздействие на щиток Павла Хомченко и помешал ему защищать ворота.

Как бы там ни было, подопечные Игоря Никитина сумели сохранить спокойствие и довести дело до победы в овертайме. Они, по обыкновению, продемонстрировали очень качественную игру в обороне, но в то же время нанесли целых 53 броска в створ.

На предыдущей стадии Кубка Гагарина железнодорожники победили уже бывшего чемпиона турнира ЦСКА — 4-1. Мощное нападение армейцев оказалось бессильно перед надёжными защитниками «Локо» и талантом Даниила Исаева. В последних четырёх матчах серии с армейцами он совершил 97 сейвов и пропустил только семь шайб.

У «Авангарда» линия атаки тоже весьма техничная. В отличном тонусе пребывают Рид Буше и Владимир Ткачёв. Американец повторил рекорд Владимира Антипова и Найджела Доуса по количеству заброшенных шайб в первом раунде Кубка Гагарина. В пяти встречах с «Ладой» (4-1) он записал на свой счёт семь голов.

Ткачёв, в свою очередь, в пяти матчах с «Ладой» отдал семь ассистов. Игра с «Локомотивом» стала для него первой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина без результативных действий. У Никитина отлично получилось ограничить лидеров клуба из Омска в креативе и пространстве.

В предстоящем матче сдержать нападение «Авангарда» будет труднее. Команду наверняка по хорошему разозлит поражение в первом матче, и на второй она зарядится лучше. Впрочем, это может сыграть злую шутку с омичами, ведь, если у них не будет получаться найти слабые места в обороне соперника, могут взыграть эмоции.

Стоит отметить, что в первом матче «Авангард» нарушал чуть чаще, чем «Локомотив». Он получил четыре удаления, а железнодорожники – три. У многих к судьям накопились вопросы. Помимо ранее упомянутого инцидента с отменённой шайбой, были и другие неоднозначные моменты.

Однако в любом случае наилучшим вариантом для ставки видится ТМ 4 шайб с коэффициентом 1.94. У «Авангарда» менее надёжный голкипер, чем у «Локомотива», но он тоже нередко спасает. К моменту первой пропущенной шайбы в матче с железнодорожниками «сухая» серия Хомченко насчитывала 110 минут.

Ярославцы пропустили в 68 встречах в регулярке только 139 шайб, что является одним из лучших показателей, но и забросили совсем немного — 174. У подопечных Никитина наблюдаются серьёзные проблемы с реализацией, хотя относительно минувшего сезона она заметно улучшилась.

После победы в первом матче с «Авангардом» наставник отметил, что в хоккей играют по-разному, но главное — счёт на табло. Никитин признался, что делает акцент именно на этом. Также он подчеркнул, что умение играть на усталости — это важное качество. Железнодорожники, как показала практика, это умеют.

Прогноз и ставка на второй матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 18 марта 2024 года

«Авангард» наверняка выступит с особым рвением и желанием. Если не получится сравнять счёт в серии дома, всё может закончиться для подопечных Кравца очень печально. В то же время найти ключ к вскрытию обороны «Локомотива» — очень сложная задача. ЦСКА с ней не справился, и омичи в первом матче – тоже. Думается, предстоящая встреча получится не менее напряжённой, и голов вряд ли будет больше.

Ставка: тотал меньше 4 шайб за 1.94.