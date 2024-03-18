«Калгари» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон».

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.73.

«Обсудим матч чемпионата НХЛ, в котором «Калгари» сыграет с «Вашингтоном» Александра Овечкина. Он продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Мы говорили о том, что сейчас перестраивать «Вашингтон» вроде бы не лучшее время, но всё происходит своим чередом.

Бекстрём в начале сезона отвалился, Кузнецов через фарм-клуб перешёл в «Каролину». Столичный клуб набрал молодёжь из «Херши» в АХЛ, после чего «Вашингтон» вдруг побежал вперёд и начал выигрывать. Были победы и со счётом 6:0 в Питтсбурге, был и успех в матче с «Чикаго». У «Вашингтона» и атака начала проявлять себя, и вдруг появились минимальные шансы на плей-офф. Однако у столичного клуба проходит выездная сложнейшая серия по командам из Канады. Именно игрой в Калгари и завершается это выездное турне.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Калгари» сейчас переживает сложные времена. Команда много проигрывает. Вот как раз в этой встрече я бы и ждал победу «Вашингтона». Хотя после четырёх матчей на выезде будет не так-то и просто, но в составе много молодых, плюс терять по сути нечего. В этом матче я бы предложил победу «Вашингтона», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».