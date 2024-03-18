«Калгари» — «Вашингтон». Овечкин и Мирошниченко преобразили команду

«Столичные» всё ближе к попаданию в плей-офф, а Александр продолжает сокращать отставание от Гретцки. Всё идёт как надо!

19 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Флэймз» в основное время можно с коэффициентом 2.22. Успех «Кэпиталз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон» 19 марта 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Калгари» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Калгари Флэймз» — «Вашингтон Кэпиталз» (19.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 19 марта 2024, вторник. 03:30 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Постепенно близится к завершению регулярный чемпионат НХЛ. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 19 марта состоятся два матча. В самом раннем из них на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» померяются силами «Калгари Флэймз» и «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

«Калгари» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. У команды есть шансы на выход в плей-офф, но от зоны уайлд-кард её отделяет целая пропасть — восемь очков. На последнем отрезке сезона «Флэймс» всеми силами стараются её уменьшить. Получается неплохо.

В последних 12 встречах подопечные Райна Хаски уступили только «Сиэтлу» (2:4), «Флориде» (1:5), «Каролине» (2:7) и «Колорадо» (2:6). Также они обыграли в овертайме «Бостон» (3:2 ОТ). Во всех остальных матчах «пламенные» выиграли в основное время.

За этот период времени «Калгари» забросил целых 45 шайб. Две из них записал на свой счёт Андрей Кузьменко. Нападающий попал в список главных разочарований сезона по версии The Athletic. Журналист издания отметил, что за полсезона Кузьменко прошёл путь от идеального напарника для Элиаса Петтерссона до игрока с плохим контрактом.

После перехода в «Калгари» результативность Кузьменко улучшилась. В 14 встречах в составе «Флэймз» он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Недавно он перенёс небольшое повреждение верхней части тела, но обошлось без серьёзных последствий. Форвард принял участие в последней игре, в которой помог команде разгромить «Монреаль» (5:2).

У «Вашингтона» дела идут похожим образом, но оптимизма у его болельщиков куда больше. Подопечные Спенсера Карбери расположились на четвёртой строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. Отставание от идущей на третьем месте «Филадельфии» составляет три очка, но у «Кэпс» имеются две игры в запасе.

Кроме того, у «Флайерз» наблюдается спад, а «столичные», напротив, прибавили. В последних 14 матчах они проиграли только «Флориде» (2:3 ОТ), «Детройту» (3:8), «Аризоне» (2:5), «Виннипегу» (0:3) и «Эдмонтону» (2:7). Во всех остальных случаях подопечные Карбери выиграли в основное время, в частности во встрече с «Ванкувером» (2:1).

Главным героем второго матча с «Ванкувером» стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забросил победную шайбу. В качестве одного из ассистентов выступил Александр Алексеев. Также порадовал Иван Мирошниченко. Он отдал результативную передачу, которую превратил в гол Том Уилсон.

Российские хоккеисты «Вашингтона» набрали отличную форму. Мирошниченко в последних шести встречах забросил две шайбы и отдал один голевой пас. Алексеев за этот же период времени отметился двумя ассистами. Овечкин, в свою очередь, только в 4 из 21 последнего матча не сумел набрать очки.

Забив во встрече с «Ванкувером», 38-летний нападающий сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги до 53 шайб. А ещё он вышел на третье место по победным голам в гостевых матчах НХЛ. Всего на счету россиянина 127 победных шайб. Для того чтобы повторить рекорд легендарного Яромира Ягра, нужно ещё восемь голов.

При таком раскладе выявить фаворита в предстоящем матче, на наш взгляд, не представляется возможным. Обе команды на подъёме и мотивированы борьбой за попадание в плей-офф. Предлагаем поставить на то, что сыграет ТБ 6.5 шайбы за коэффициент 2.15. Семь из девяти последних очных встреч закончились именно так.

В 67 матчах «Флэймз» забросили 211 шайб. Сравнительно недавно их линия атаки стала ещё мощнее, так как оправился от травмы и начал набирать форму Драйден Хант. В недавней игре с «Вегасом» он записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Кэпиталз» тоже заметно улучшилась игра в нападении и выросла результативность на последнем отрезке сезона, в частности за счёт доверия со стороны Карбери молодёжи. Однако в то же время у «пламенных» и «столичных» наблюдаются проблемы в обороне. На двоих в этом сезоне они пропустили 421 шайбу.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Калгари» — «Вашингтон» 19 марта 2024 года

История очных встреч, статистика на дистанции, а также показатели команд на последнем отрезке сезона предвосхищают большое количество заброшенных шайб в грядущей игре, причём с обеих сторон. Вполне вероятно, что Овечкин вновь порадует результативностью и сократит отставание от Гретцки. Для этого есть все предпосылки.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.15.