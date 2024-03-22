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«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина

«Трактор» — «Динамо» Москва: ставка Владимира Плющева на матч Кубка Гагарина
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Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Трактора» за 3.15.

«В Челябинске пройдёт четвёртый матч этой четвертьфинальной серии, который может стать заключительным.

«Трактор» уверенно лидирует в этом противостоянии 3-0 и находится в шаге от выхода в полуфинал. После двух побед в Москве подопечные Алексея Заварухина выиграли и третий матч у себя на льду. Казалось, что «Динамо», прижатое к стене, ляжет костьми, но сократит своё отставание, но не тут-то было!

Команда Алексея Кудашова открыла счёт усилиями Джордана Уила, но «трактористы» ответили точными бросками Антона Бурдасова и Семёна Дер-Аргучинцева. «Динамовцам» удалось сравнять счёт после броска Артёма Ильенко. Однако в начале третьего периода Михаил Котляревский принёс челябинцам третью победу. На этот раз 3:2. И есть тенденция, что серия закончится в пятницу.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
22 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» выглядит морально уставшим и по игре, и по результатам. Вряд ли даже самые оптимистично настроенные поклонники бело-голубых верят в чудесный камбэк. Его и не будет. «Трактор» сейчас сильнее и завершит эту серию итоговой четвёртой победой», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

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