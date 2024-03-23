Франция — Германия: ставка Романа Павлюченко на товарищеский матч

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Франция — Германия.

Ставка: победа Франции за 1.87.

«Франция и Германия встретятся, чтобы провести товарищеский матч. Очень интересная игра. Но сильной интриги тут не вижу. Хозяева поля видятся очевидными фаворитами.

Была близка Франция к тому, чтобы пройти всю дистанцию отбора на Евро-2024 с одними победами. Но помешала Греция, которая отобрала очки у команды в последнем туре – 2:2. Видимо, все свое негодование из-за этого французы вымести потом на Гибралтаре – 14:0. Но свое законное первое место в группе подопечные Дешама все же заняли, выступив лучше Нидерландов.

А вот у Германии дела идут намного хуже. Из-за статуса хозяйки Чемпионата Европы в отборе команда не участвовала. Но кажется, что немцам это только мешает подойти к турниру в лучшей форме. Еще во время ЧМ-2022 у коллектива проявились явные проблемы. В итоге, пришел новый тренер – молодой Нагельсман. Был частично изменен основной состав. Но дела в лучшую сторону не изменились – Германия продолжала идти без побед некоторое время.

Сейчас же подопечные Нагельсмана имеют в активе три виктории за год. Одна из них была как раз в товарищеском матче с Францией (2:1). Морально сборная начинает готовиться к домашнему Евро, в состав вернулся Кросс. Но сейчас я все же больше верю в успех французов, у которых все намного лучше и стабильнее. Хотя легко подопечным Дешама точно не будет», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».