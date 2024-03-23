Франция — Германия: дата товарищеского матча, во сколько начало, какие прогнозы

23 марта состоится товарищеский матч Франция — Германия. Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.83. Шансы немцев оцениваются в 4.05. На ничью дают коэффициент 3.84.

Аналитики считают, что игра Франция — Германия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.14. Гол немцев доступен с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.68.

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам, к сожалению, не сумеет использовать товарищеский матч с Германией для оценки всего атакующего потенциала команды. Дело в том, что системообразующий исполнитель французов Антуан Гризманн не сыграет из-за травмы лодыжки. Источники сообщают, что его заменит хавбек римского «Лацио» Маттео Гендузи.

Назначенный в ноябре минувшего года на пост главного тренера Юлиан Нагельсман был крайне удивлён слабой игрой обороны. Германия пропустила много мячей в товарищеских встречах, поскольку в качестве хозяйки ЧЕ-2024 освобождена от квалификации.

Наставник «немецкой машины» сразу занялся укреплением защиты, но проблема в том, что, кроме Антонио Рюдигера из мадридского «Реала», у него нет в распоряжении игроков мирового уровня. Талантливых и перспективных много, но вот готовых сию минуту бороться на равных с Мбаппе и Жиру не найти.