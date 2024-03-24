Италия — Эквадор: во сколько начало товарищеского матча 24 марта, какие прогнозы

24 марта состоится товарищеский матч Италия — Эквадор. Игра пройдёт в городе Нью-Джерси (США). Начало встречи — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами итальянцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 2.18. Успех эквадорцев оценён в 3.40. Ставки на ничью принимаются тоже за 3.40.

Аналитики считают, что матч Италия — Эквадор не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют итальянцы, сыграет коэффициент 1.46. Гол эквадорцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Благодаря Лучано Спаллетти сборная Италии, пусть и не без труда, избежала неудач. Со второго места, но она всё же сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024. Теперь необходимо как можно лучше подготовиться и не ударить в грязь лицом на самом турнире.

В недавнем товарищеском матче «лазурная команда» победила сборную Венесуэлы (2:1). Главным героем встречи стал выступающий за «Дженоа» Матео Ретеги. 24-летний нападающий оформил дубль. Один из голов он забил с передачи сверстника — Андреа Камбьязо, а другой — с паса Жоржиньо.

В соперниках у «лазурной команды» весьма крепкая сборная. Выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре у Эквадора не получилось, но нейтральных болельщиков он порадовал.

В шести встречах отбора на ЧМ-2026 эквадорцы уступили только Аргентине (0:1). Также они сыграли вничью с Колумбией (0:0) и Венесуэлой (0:0). Победили подопечные Феликса Баса Санчеса Уругвай (2:1), Боливию (2:1) и Чили (1:0).