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СКА — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на шестой матч серии Кубка Гагарина

СКА — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на шестой матч серии Кубка Гагарина
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Автомобилист».

Ставка: победа СКА за 1.68.

СКА подобрал ключики к Аликину и обороне екатеринбуржцев. Хотя счёт последнего матча вряд ли отражает реальность. Екатеринбуржцы чаще бросали, имели больше шансов, но подвела реализация. Да и вратарь был не в форме. Плюс две шайбы петербуржцы забросили в пустые ворота.

Создаётся впечатление, что «Автомобилист» начал сыпаться, не справился с давлением и просел физически. СКА в этом плане более подготовлен и стрессоустойчив. На домашней арене подопечные Ротенберга смогут выиграть ещё одну встречу. Возможно, не так результативно, но по делу. Екатеринбуржцам лучше готовиться к возвращению домой и закрывать серию при своих трибунах.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Армейцы с Невы сохранят победный импульс. Хоть и в успех СКА в серии не верится, но домашняя игра останется за ним, а там посмотрим.

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