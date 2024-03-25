СКА — «Автомобилист»: прогноз «Чемпионата» на шестой матч серии Кубка Гагарина

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка Гагарина СКА — «Автомобилист».

Ставка: победа СКА за 1.68.

СКА подобрал ключики к Аликину и обороне екатеринбуржцев. Хотя счёт последнего матча вряд ли отражает реальность. Екатеринбуржцы чаще бросали, имели больше шансов, но подвела реализация. Да и вратарь был не в форме. Плюс две шайбы петербуржцы забросили в пустые ворота.

Создаётся впечатление, что «Автомобилист» начал сыпаться, не справился с давлением и просел физически. СКА в этом плане более подготовлен и стрессоустойчив. На домашней арене подопечные Ротенберга смогут выиграть ещё одну встречу. Возможно, не так результативно, но по делу. Екатеринбуржцам лучше готовиться к возвращению домой и закрывать серию при своих трибунах.

Армейцы с Невы сохранят победный импульс. Хоть и в успех СКА в серии не верится, но домашняя игра останется за ним, а там посмотрим.