Кипр — Сербия: прогноз «Чемпионата» на товарищеский матч 25 марта

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на товарищеский матч Кипр — Сербия.

Ставка: победа Сербии с форой (-1.5) за 1.88.

Перед поездкой на Кипр «белые орлы» провели товарищеский матч с Россией. Главный тренер Стойкович выставил довольно экспериментальный состав. Это тоже повлияло на разгромное поражение, как и раннее удаление в составе сербов, — 0:4. Братья Миранчуки и Арсен Захарян довольно легко нашли слабые места в защите и воспользовались этим.

У Стойковича, конечно, есть время исправить ошибки, научить своих подопечных реже нарушать правила и чаще владеть мячом. Игра с Кипром позволит снять напряжение от неудачного результата игры с Россией и отработать позиционное нападение.

Кипр крайне неудачно провёл квалификацию ЧЕ-2024. Отсутствие индивидуально сильных игроков и внятной стратегии привело к закономерному провалу. Другими словами невозможно описать тот факт, что подопечные Темури Кецбая проиграли все восемь матчей с общим счётом 3:28.

Тем не менее федерация местного футбола предоставила наставнику шанс исправить ситуацию и построить новую команду. В сборную приглашены молодые футболисты из чемпионата Кипра, которые пока явно не готовы к игре с соперниками высокого уровня.

«Белые орлы» в индивидуальном мастерстве намного превосходят соперника. Кипр играет от обороны, но много ошибается. Подопечные Стойковича мотивированны после неудачного результата и содержания матча в Москве. Чтобы избежать критики, им важно выиграть. Рекомендуем ставку на победу Сербии с форой (-1.5) за 1.88.