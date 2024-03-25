Кипр — Сербия: дата товарищеского матча, во сколько начало, ставки и коэффициенты

25 марта состоится товарищеский матч Кипр — Сербия. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу сербов можно с коэффициентом 1.28. Шансы киприотов оцениваются в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.35.

Аналитики считают, что игра Кипр — Сербия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют киприоты, сыграет коэффициент 1.90. Гол сербов доступен с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08.

Перед поездкой на Кипр «белые орлы» провели товарищеский матч с Россией. Главный тренер Стойкович выставил довольно экспериментальный состав. Это тоже повлияло на разгромное поражение, как и раннее удаление в составе сербов, — 0:4. Братья Миранчуки и Арсен Захарян довольно легко нашли слабые места в защите и воспользовались этим.

У Стойковича, конечно, есть время исправить ошибки, научить своих подопечных реже нарушать правила и чаще владеть мячом. Игра с Кипром позволит снять напряжение от неудачного результата игры с Россией и отработать позиционное нападение.

«Белые орлы» в индивидуальном мастерстве намного превосходят соперника. Кипр играет от обороны, но много ошибается. Подопечные Стойковича мотивированны после неудачного результата и содержания матча в Москве. Чтобы избежать критики, им важно выиграть.