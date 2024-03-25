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Азербайджан — Болгария: прогноз «Чемпионата» на товарищескую встречу

Азербайджан — Болгария: прогноз «Чемпионата» на товарищескую встречу
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Болгария.

Ставка: победа Болгарии за 2.70.

После невыхода на Евро-2024 сборная Азербайджана рассталась с Джанни Де Бьязи. Напрашивалось назначение опытного Курбана Бердыева, внезапно покинувшего махачкалинское «Динамо», но ассоциация футбольных федераций страны не стала предлагать ему эту должность. Она приглашала Андрей Шевченко и Олега Блохина. Украинцы отказались.

Пока что руководит сборной Асиф Асадов. Под его руководством сборная Азербайджана провела пока только один товарищеский матч, в котором не без труда победила Монголию (1:0).

Болгария заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице группового этапа отбора. Под занавес квалификации произошла отставка Младена Крстаича. Она изменила многое. На должности тренера серба сменил опытный Илиан Илиев. Под его руководством сборная заметно встрепенулась и сыграла вничью с Сербией (2:2), а также с Венгрией (2:2).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Илиев очень быстро освоился на новом месте. В недавней товарищеской встрече его подопечные обыграли Танзанию (1:0). Тренер отметил, что национальной команде нужно больше такого рода матчей, ведь это экзотика и новый опыт для сборной.

Игра с Азербайджаном в данном плане менее интересна для Илиева, ведь с такими соперниками его сборная привыкла играть. К слову, в последних двух очных встречах болгары выиграли. Поставить на их победу в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

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