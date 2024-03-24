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Азербайджан — Болгария, прогноз на матч 25 марта 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Азербайджан — Болгария. Поиски тренера затянулись
Михаил Коробов
Азербайджан — Болгария: прогноз на матч
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Без наставника азербайджанцам нечего ловить в матче с крепкими болгарами.

25 марта состоится товарищеский матч Азербайджан — Болгария. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу болгар можно с коэффициентом 2.70. Успех азербайджанцев оценён в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Азербайджан — Болгария 25 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч Азербайджан — Болгария не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.22, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Азербайджан — Болгария (25.03.2024)

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
25 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Азербайджан
Не начался
Болгария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Клубный футбол ушёл на перерыв, уступив место матчам сборных. 25 марта состоится товарищеская встреча, в которой померяются силами Азербайджан и Болгария. Матч пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в городе Баку. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

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После невыхода на Евро-2024 сборная Азербайджана рассталась с Джанни Де Бьязи. Напрашивалось назначение опытного Курбана Бердыева, внезапно покинувшего махачкалинское «Динамо», но ассоциация футбольных федераций страны не стала предлагать ему эту должность. Она приглашала Андрей Шевченко и Олега Блохина. Украинцы отказались.

Возможно, Бердыев возглавит «милли» позднее. Пока что руководит сборной Асиф Асадов. Стоит отметить, что азербайджанский футбол сделал уверенный шаг в сторону развития. «Карабах» чуть не совершил сенсацию сезона. Он был очень близок к тому, чтобы победить «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы.

Правда, в составе «Карабаха» много легионеров. При этом у «скакунов» нет конкуренции на внутренней арене. Это одна из причин, почему в квалификации на Евро-2024 азербайджанцы выступили неудачно. Они победили только Эстонию (2:0) и Швецию (3:0), а также сыграли вничью с эстонцами (1:1).

Под руководством Асадова сборная Азербайджана провела пока только один товарищеский матч, в котором не без труда победила Монголию (1:0). В предстоящей встрече будет труднее. Сборная Болгарии не относится к числу удобных соперников, хотя бывший известный футболист Димитар Бербатов считает иначе.

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Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» думает, что болгарский футбол пребывает в кризисе и остановился в развитии ещё в 1994 году. Подтверждает его слова выступление национальной команды в квалификации на Евро-2024. Она заняла лишь четвёртое место в турнирной таблице группового этапа отбора.

Впрочем, под занавес квалификации произошла отставка Младена Крстаича. Она изменила многое. На должности тренера серба сменил опытный Илиан Илиев. Под его руководством сборная заметно встрепенулась и сыграла вничью с Сербией (2:2), а также с Венгрией (2:2).

Илиев очень быстро освоился на новом месте. В недавней товарищеской встрече его подопечные обыграли Танзанию (1:0). Тренер отметил, что национальной команде нужно больше такого рода матчей, ведь это экзотика и новый опыт для сборной.

Игра с Азербайджаном в данном плане менее интересна для Илиева, ведь с такими соперниками его сборная привыкла играть. К слову, в последних двух очных встречах болгары выиграли. Поставить на их победу в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70.

Товарищеский статус встречи ни о чём не говорит. Обе сборные переживают важные перемены и сосредоточены на текущих успехах. Да, основной акцент делается на подготовке к Лиге наций, но победы и готовность показать качественную игру в контрольных встречах тоже очень важны.

Несмотря на то что игра состоится в Баку, в победу болгар верится куда больше. У азербайджанцев на данном этапе больше проблем, чем у «львов». Они до сих пор не определились с кандидатурой главного тренера. Называются всё новые имена, но до конкретики дело не доходит.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Азербайджан — Болгария 25 марта 2024 года

У сборной Азербайджана хорошие перспективы, но конкретно сейчас она видится весьма удобным соперником для Болгарии. «Львы» заметно прибавили после назначения Илиева. Они зацепились за ничейные результаты в матчах с сильными командами и обыграли Танзанию. Дальше — больше.

Ставка: победа Болгарии за 2.70.

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