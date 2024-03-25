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СКА — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина

СКА — «Автомобилист»: ставка Анатолия Емелина на матч Кубка Гагарина
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ СКА – «Автомобилист».

Ставка: победа СКА за 1.64.

«В Санкт-Петербурге СКА постарается продлить четвертьфинальную серию в противостоянии с «Автомобилистом».

Когда в этой паре, казалось бы, всё уже было ясно, подопечные Романа Ротенберга проявили характер и смогли одержать первую победу над командой Николая Заварухина. И вот теперь питерцы уступают екатеринбуржцам не 0-3, а 1-3.

Василий Глотов, Александр Гальченюк, Никита Камалов, Марат Хайруллин (дубль) пять раз поразили ворота «Автомобилиста». А тот, в свою очередь, ответил только голами Стефана Да Косты и Алексея Макеева. 5:2 в пользу СКА.

Разумеется, теперь красно-синие находятся совсем в другом состоянии, нежели это было до поездки в Екатеринбург. Первая победа в серии точно подняла настроение армейцам. Теперь они хотят продолжить начатое на Урале у себя дома на «СКА Арене».

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
25 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

И вероятность продления этой серии есть. Питерцы наконец-то показали тот хоккей, который от них ждали болельщики. И у себя дома могут окончательно перевернуть данный четвертьфинал. Да и трибуны тоже помогут. СКА победит, и серия продолжится», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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