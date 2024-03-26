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Грузия — Греция: прогноз Алексея Андронова на отборочную игру чемпионата Европы — 2024

Грузия — Греция: прогноз Алексея Андронова на отборочную игру чемпионата Европы — 2024
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Грузия — Греция.

Ставка: победа Грузии по угловым с форой (+0,5) за 1.94.

«Ещё один матч за выход на Евро. Мне очень интересно, как проявит себя сборная Грузии, потому что она подошла вплотную к небывалому для себя достижению. Да, очень тяжёлый соперник — греки, ещё и очень мощно играющие в последнее время. Но у Грузии возвращается Хвича Кварацхелия, который предыдущую встречу с Люксембургом пропускал из-за дисквалификации. Ажиотаж, конечно, безумный, будет забит стадион. И я могу только себе представить, что там будет твориться.

Тяжело говорить здесь о результате. Вроде как Грузия с (0) смотрится прилично, коэффициент гораздо выше двойки. Но я бы, наверное, исходил из другого — из содержания игры. Думаю, что Грузия пойдёт в атаку, много будет за счёт дриблинга искать моментов, тем более что Хвича будет – этот фактор мы не можем сбрасывать со счетов. И вот мне понравилась ставка на угловые сборной Грузии с форой (+0,5), то есть даже если команды равное количество угловых подадут, то эта ставка выиграет. Коэффициент – 1.94. Мне кажется, это довольно хорошо.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я не думаю, что у Греции угловых должно быть много. Она может забить на контратаке, конечно, но вряд ли будет играть в давление, в контроль мяча. Вот Грузия будет, конечно, из штанов выпрыгивать, искать голевой момент в каждой атаке. Так что вот этот вариант мне нравится», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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