Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Грузия – Греция: прогноз Егора Титова на отборочную игру Евро-2024

Грузия – Греция: прогноз Егора Титова на отборочную игру Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Грузия – Греция в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.20.

«Последнее препятствие для команд перед Евро. Для обеих сборных выход на ЧЕ станет огромным достижением, особенно для Грузии. Уверенно прошли предыдущий барьер. Грузии повезло, что играли дома с Люксембургом. Да там еще и удаление у соперника было. В принципе, и грекам дома было удобно с Казахстаном. А вот если бы пришлось ехать на выезд, еще и на искусственное поле…

Матч в Тбилиси. Но не скажу, что у кого-то есть перевес. Да, у грузин Хвича Кварацхелия. Но греки в отборочном турнире в гостях выглядели достойно, всегда создавали моменты, даже во Франции. В среднем уровень игроков Греции повыше. Грузины должны брать настроем и мотивацией.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь C. Финал
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, здесь такой случай, что и те и другие могут думать, что они сильнее, должны атаковать сами и добиваться результата. Ну я не вижу смысла здесь ждать чего-то. Нельзя на случай полагаться. Поэтому за хороший коэффициент возьму «обе забьют». Грузия за счет Хвичи, за счет техничных игроков в группе атаки способна забить, но в обороне у них явные слабости, медлительные защитники. Вижу здесь 1:1 в основное время. Но на счет ставить — слишком большой риск», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Кварацхелия пропустит Евро-2024, а Мудрик поедет в Германию. Экспресс на Евро-2024
Кварацхелия пропустит Евро-2024, а Мудрик поедет в Германию. Экспресс на Евро-2024
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android