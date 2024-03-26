Грузия – Греция: прогноз Егора Титова на отборочную игру Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Грузия – Греция в квалификации Евро-2024.

Ставка: обе забьют за 2.20.

«Последнее препятствие для команд перед Евро. Для обеих сборных выход на ЧЕ станет огромным достижением, особенно для Грузии. Уверенно прошли предыдущий барьер. Грузии повезло, что играли дома с Люксембургом. Да там еще и удаление у соперника было. В принципе, и грекам дома было удобно с Казахстаном. А вот если бы пришлось ехать на выезд, еще и на искусственное поле…

Матч в Тбилиси. Но не скажу, что у кого-то есть перевес. Да, у грузин Хвича Кварацхелия. Но греки в отборочном турнире в гостях выглядели достойно, всегда создавали моменты, даже во Франции. В среднем уровень игроков Греции повыше. Грузины должны брать настроем и мотивацией.

Мне кажется, здесь такой случай, что и те и другие могут думать, что они сильнее, должны атаковать сами и добиваться результата. Ну я не вижу смысла здесь ждать чего-то. Нельзя на случай полагаться. Поэтому за хороший коэффициент возьму «обе забьют». Грузия за счет Хвичи, за счет техничных игроков в группе атаки способна забить, но в обороне у них явные слабости, медлительные защитники. Вижу здесь 1:1 в основное время. Но на счет ставить — слишком большой риск», — приводит слова Титова «РБ Спорт».