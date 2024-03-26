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Украина – Исландия: прогноз Алексея Андронова на игру за право сыграть на Евро-2024

Украина – Исландия: прогноз Алексея Андронова на игру за право сыграть на Евро-2024
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Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч квалификации Евро-2024 Украина – Исландия.

Ставка: индивидуальный тотал Украины больше 1.5 за 1.72.

«Финальный матч за выход на чемпионат Европы. Большим фаворитом идет сборная Украины. Наверное, это логично, потому что команда Сергея Реброва зарекомендовала себя как хороший боец в группе – и с Италией, и с Англией.

В первом матче, который украинцы сыграли сейчас, они одержали волевую победу против сборной Боснии. Перестроили игру хорошо в концовке, сумев обеспечить себе преимущество. В общем, украинская команда производит впечатление, плюс сейчас в паузе добавился Виктор Цыганков, который сможет сыграть. Вопрос, наверное, в том, сколько времени ему Сергей Ребров уделит, потому что все-таки Цыганков пропускал из-за травмы и в общей группе буквально, может быть, 2-3 тренировки провел.

ЧЕ-2024 - квалификация . Путь B. Финал
26 марта 2024, вторник. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Исландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну, понятное дело, что Украина — фаворит этого матча. Исландцы все-таки немножко уже не те, которые влюбили в себя восемь лет назад всю Европу. Но я считаю, что перекос довольно большой в линии. Играть фору Украины (-1,5) не стоит. Все-таки здесь важно просто выиграть — с разницей в один мяч. И брать такую ставку было бы слишком амбициозно. Но мне нравится ставка, что Украина забьет больше 1,5 мяча. Во-первых, она может и пропустить. Тогда 2 мяча точно придется забивать для того, чтобы пройти дальше. Во-вторых, мы можем просто допустить 2:0, и это тоже хорошо. И в принципе атакующая линия у Украины хороша: там и Яремчук, и Довбик, Мудрик, естественно. Есть кому сыграть в атаке украинской сборной», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

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