Украина — Исландия: прогноз Артура Петросьяна на игру квалификации чемпионата Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч отбора Евро-2024 Украина — Исландия.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.20.

«Обсудим матч Украина — Исландия, который пройдет во Вроцлаве за право поехать на чемпионат Европы в Германию. Такие игры логике не поддаются, и рассуждать о чем-то конкретном тут очень сложно. Полуфинальные матчи тому подтверждение.

Казалось бы, Украина должна быть сильнее вот этой Боснии по игровым компонентам, по индивидуальностям, которыми располагает Ребров, но на поле этого не было видно. Довольно средний футбол показывала Украина вплоть до момента, когда боснийцы вышли вперед. Как раз после выхода на поле Романа Яремчука Украина стала похожа на себя. Стала создавать моменты, а до этого впереди ничего не получалось.

У Исландии схожая была ситуация. Только после пропущенного мяча исландцы начали что-то создавать впереди. До этого момента была тягучая игра. Оба полуфинала оказались похожи друг на друга.

Вполне вероятно, что начало матча между такими командами будет носить осторожность. Все же на кону выход на Евро-2024. Если говорить о сборной Украины под началом Реброва, то она действует в прагматичной манере. По большей части играет от соперников, ждет, выжидает, изучает, на что способен оппонент.

Исландия также вряд ли будет рисковать. Это организованная команда. Не будет лезть на рожон, поэтому первое, что напрашивается в этой игре, — это ничья в первом тайме за 2,20», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».