Германия — Нидерланды: ставка Александра Мостового на контрольную игру

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на товарищеский матч Германия — Нидерланды.

Ставка: ничья и ТБ 1.5 за 4.20.

«Германия и Нидерланды проведут товарищеский матч 26 марта. Пару дней назад обе команды победили в других встречах. Не думаю, что тут мы увидим напряженный тактический футбол, игроки уже думают о возвращении в клубы. Так что, вероятно, сейчас их встреча выйдет задорной и богатой на голы.

Германия очень уверенно смогла обыграть Францию в товарищеском матче недавно. В совершенно разной форме и настроении подходили команды к очной встрече. Казалось, что французы, совершенно не сбавляющие темп после ЧМ-2022, уверенно вышедшие в финальный этап Евро-2024, переедут немцев, почти только проигрывающих в последний год. Однако команда Нагельсмана показала свой характер и уровень. Серьезный настрой команды был понятен на первых минутах, когда в первой же атаке забил Вирц. По итогу, Германия победила 2:0. Причем, сделала это сборная в игре с Францией второй раз за полгода.

У Нидерландов соперник в товарищеском матче пару дней назад был, конечно, проще, чем у Германии – Шотландия. Слишком сильного давления «оранжевые» не имели, что сказалось на игре. В легкой манере «летучий голландец» разобрался с соперником, забив ему четыре мяча и ни разу не пропустив. В итоге, теперь серия побед подопечных Кумана составляет четыре встречи.

Повторюсь, не жду тут какого-то напряженного футбола с минимальным количеством голов. Тут еще и непонятно, какими составами сыграют соперники. Скорее всего, мы увидим много голов. Но победителя они, я считаю, не определят по итогу», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».