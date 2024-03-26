Германия — Нидерланды: прогноз Алексея Андронова на товарищескую игру 26 марта

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч Германия — Нидерланды.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.75.

«Товарищеский матч. Очень приятное впечатление немцы оставили в игре с Францией. Триумфально вернулся в состав сборной Тони Кроос, отдавший голевую передачу уже на третьей секунде игры. Ну и, в общем, немцы действительно хорошо сыграли. Теперь вопрос стоит об обретении стабильности. Качественную игру нужно подтверждать.

Нидерланды играли всё-таки с соперниками не такими серьёзными. Вот в этой временной фазе, в этом окне для матчей сборных у них товарищеский матч был с шотландцами, с которыми они легко разобрались со счётом 4:0.

Я в общем-то жду, наверное, атакующего футбола и от тех и от других. Мне кажется, что, ну, другого здесь просто ничего ожидать невозможно. От обороны незачем играть в таких встречах, поэтому очевидная совершенно ставка – «обе забьют и тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.75. Мне кажется, духу и содержанию матча это подходит в максимальной степени», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».