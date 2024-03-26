Испания — Бразилия: ставка Романа Павлюченко на контрольную встречу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на товарищеский матч Испания — Бразилия.

Ставка: ничья за 3.45.

«Испания и Бразилия встретятся в рамках товарищеского матча. Интереснейшая вывеска, думаю, все фанаты желают увидеть подобное противостояние. Так что, как минимум, голов тут точно есть смысл ждать.

Бразилия проводит своеобразное «турне» по Европе. На днях она заезжала в Лондон, чтобы сыграть там на «Уэмбли» против сборной Англии. И бразильцы сумели обыграть соперника на его поле. Лучше показала себя южноамериканская команда, англичане выглядели какими-то растерянными.

Хотя до этого матча Бразилия подобных результатов не показывала. В последних турах отбора на ЧМ-2026 сборная не побеждала – три поражения и одна ничья. В том числе, не сумели «желто-зеленые» справиться с Аргентиной (0:1), что было ожидаемо – действующий чемпион мира выступает намного лучше.

А вот Испания сыграла с другим результатом в своем товарищеском матче – не сумела она обыграть Колумбию (0:1). Хотя до этого «красная фурия» шла на серии побед из восьми матчей, за время которых она, в том числе, выиграла в финале Лиги Наций. Так что не думаю, что стоит судить о нынешней форме испанцев только по игре с колумбийцами.

Жду тут яркого противостояния. Бразилия привыкла играть в красивый атакующий футбол. Испания же больше тяготеет к контролю мяча. Так что тут мы увидим два разных стиля. Учитывая, что это все-таки товарищеский матч, да еще и второй для них за несколько дней, не думаю, что соперники оставят все силы на поле. Они по несколько голов забьют и сыграют вничью по итогу», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».