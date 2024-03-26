Испания – Бразилия: прогноз Егора Титова на товарищеский матч 26 марта

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания – Бразилия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.75.

«Испанцы на этот раз сыграют дома – на «Сантьяго Бернабеу». Думаю, им захочется реабилитироваться за поражение от колумбийцев. Но в соперниках Бразилия, которая обживается с новым тренером, только что по делу абсолютно обыграла Англию на «Уэмбли». Хотят снять еще один скальп на знаменитом стадионе. Плюс там игроки «Реала», для которых поле домашнее.

Но все-таки я не жду большого количества голов от этой игры. Бразильцы много создали с Англией, но сзади были надежны. Испанцы играют в такой футбол, что с грандами тоже мало создают, мало забивают. Ставка на контроль мяча, а не на количество моментов. У меня ощущение, что соперники будут опасаться друг друга и перекрывать сильные стороны друг друга. Развеселого футбола не получится.

Тотал меньше 2,5 – мой вариант», — приводит слова Титова «РБ Спорт».