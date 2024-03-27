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Кто выиграет АПЛ? Прогноз «Чемпионата» на лучшую команду Англии

Кто выиграет АПЛ? Прогноз «Чемпионата» на лучшую команду Англии
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на исход сезона АПЛ-2023/2024.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет чемпионат Англии за 3.00.

Прошлым летом Юрген Клопп перестроил свою стареющую полузащиту. Немецкий специалист добавил в её ряды скорость и агрессию в лице Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи. Без сожаления тренер расстался с многолетними лидерами Джорданом Хендерсоном и Фабиньо. Многие ожидали, что обновление «Ливерпуля» затянется, но команда быстро вернулась на самый верх.

Немецкий тренер снова выжимает максимум из своих игроков, и они цепляются до последней секунды, забивая решающие мячи в добавленное время матчей. «Ливерпуль» держит темп и уже выиграл Кубок английской лиги, несмотря на беспрецедентный кризис с травмами звёзд. После шокирующего заявления Клоппа об уходе «красные» проводят каждый матч с таким настроем, будто это финал Лиги чемпионов.

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Выигрыш второго титула чемпиона АПЛ стал бы для Клоппа идеальным способом опустить занавес своего славного отрезка карьеры на «Энфилде». Может быть, Гвардиола и является абсолютным тактическим гением, но Клоппу нет равных в качестве мотиватора. Невероятно наблюдать за тем, как немец создал ещё одну великую команду, которая не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить ему победу.

Юрген Клопп знает, как пройти дорогу к титулу АПЛ без ошибок. Хотя недавнюю ничью с «Ман Сити» (1:1) можно расценить как потерю двух важных очков, судьба первого места по-прежнему в руках главного тренера «Ливерпуля». При всём уважении к таланту Артеты он не выглядит равным по духу немецкому специалисту. Мы предполагаем, что «красные» станут чемпионом АПЛ.

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