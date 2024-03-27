«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз «Чемпионата» на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон».

Ставка: итоговая победа «Тампа-Бэй» за 1.83.

В последнем матче «Лайтнинг» не без труда победили «Анахайм» (3:2 ОТ). Игра неудачно сложилась для Никиты Кучерова. Россиянин нанёс несколько опасных бросков и отдал парочку изящных потенциально голевых передач, но очков не набрал. Результативная серия россиянина остановилась на отметке в 13 встреч — это является личным рекордом Никиты. Всего в этом сезоне он провёл только 12 матчей без набранных очков.

Подопечные Джима Монтгомери выиграли только 10 из 24 последних матчей. Бо́льшая часть игр проходила в Бостоне. Чуть ли не в одиночку тащит «Бостон» Давид Пастрняк, но его результативности на последнем отрезке сезона хватает далеко не всегда. В плей-офф-то «мишки» выйдут. Они могут спокойно выехать на багаже набранных очков. Но что делать дальше? В прошлом году команда провалилась в Кубке Стэнли при намного лучших вводных данных.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

До конца сезона осталось не так много времени. Будет логично, если Монтгомери сосредоточится на подготовке к плей-офф. У «молний» мотивации больше. Они уверенно сокращают отставание от идущего на третьем месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона «Торонто». Немного поднажать — и «Лайтнинг» покинут зону уайлд-кард.

Поставить на итоговую победу подопечных Джона Купера можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. В последних семи встречах они уступили только «Лос-Анджелесу» на выезде, да ещё и в овертайме. «Молнии» очень уверенно обыграли лидеров — «Рейнджерс» (6:3) и «Флориду» (5:3).