«Тампа-Бэй» — «Бостон»: когда матч НХЛ, во сколько начало, прогнозы и ставки

28 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 2.37. Успех «Брюинз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.60.

Букмекеры считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Бостон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.30.

В последнем матче «Тампа» не без труда победила «Анахайм» (3:2 ОТ). Игра неудачно сложилась для Никиты Кучерова. Россиянин нанёс несколько опасных бросков и отдал парочку изящных потенциально голевых передач, но очков не набрал. Результативная серия россиянина остановилась на отметке в 13 встреч — это личный рекорд Никиты. Всего в этом сезоне он провёл только 12 матчей без набранных очков. Кучеров претендует на получение нескольких индивидуальных престижных наград. В 70 играх он забросил 41 шайбу и отдал 82 результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 марта 2024, четверг. 02:30 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Джима Монтгомери выиграли только 10 из 24 последних матчей. Бо́льшая часть игр проходила в Бостоне. Чуть ли не в одиночку тащит «Бостон» Давид Пастрняк, но его результативности на последнем отрезке сезона хватает далеко не всегда. В плей-офф-то «мишки» выйдут. Они могут спокойно выехать на багаже набранных очков. Но что делать дальше? В прошлом году команда провалилась в Кубке Стэнли при намного лучших вводных данных.