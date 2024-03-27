Николас Харри — Даниил Медведев: прогноз «Чемпионата» на матч турнира в Майами

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Майами Николас Харри — Даниил Медведев.

Ставка: победа Медведева в трёх сетах за 3.85.

Чилийский спортсмен крайне редко радовал наградами или достижениями своих болельщиков. Только в минувшем сезоне он заметно прибавил, выиграв два турнира.

Текущий сезон начался для чилийца ничуть не хуже, чем предыдущий. Харри уже сыграл в финале АТР-250 в Буэнос-Айресе, по пути победив самого Карлоса Алькараса (7:6, 6:3).

Недооценивать Николаса точно не стоит. Чилиец по пути к четвертьфиналу в Майами оставил за бортом Тьяго Уайлда (6:7, 7:5, 6:3), который в минувшем сезоне побеждал Даниила. Также он выиграл у Каспера Рууда (7:6, 6:3).

Медведев, в свою очередь, выиграл пять турниров в 2023 году. Но ни один из ТБШ ему не покорился, хотя шансы были неплохими. Стоит сразу же отметить, что в минувшем сезоне россиянин как раз выиграл «Мастерс» в Майами.

Этот сезон для российского теннисиста начался отлично, но не великолепно. Да, ему не удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Несмотря на это, Даниил продемонстрировал отличную работу и добрался до финала, в котором уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вновь не хватило совсем немного. Четвёртая ракетка мира вышел в финал, но не смог ничего толком показать в матче с Карлосом Алькарасом, проиграв ему – 6:7, 1:6.

В минувшем матче четвёртого круга «Мастерса» Даниил выиграл у Доминика Кёпфера (7:6, 6:0). Эта победа стала для него 350-й в карьере. Чтобы оказаться в полуфинале, достаточно на характере и опыте обыграть Харри. Чилиец прогрессирует, набирает обороты, но по-прежнему остаётся уязвимым. Даниил начал сезон гораздо лучше, чем Николас. Да и опыта участия в больших турнирах, финалах у него намного больше. А вот улучшение игры Харри началось совсем недавно.

Думается, ничто не должно остановить Медведева на пути к победе, но простой она вряд ли будет. Поставим на то, что россиянин выиграет со счётом 2:1, за 3.85.