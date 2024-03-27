Николас Харри — Даниил Медведев. Россиянин остановит прогресс чилийца

28 марта Николас Харри и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала «Мастерса» в Майами. Начало — не ранее 3:30 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.17. Шансы чилийца оценили коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Майами Николас Харри – Даниил Медведев 28 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/4 финала «Мастерса» в Майами Николас Харри – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.55, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.30. Поставить на победу Даниила со счётом 2:0 по сетам можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч «Мастерса» в Майами Николас Харри – Даниил Медведев (28.03.2024)

26 мая стартует «Ролан Гаррос». В ожидании этого события теннисисты принимают участие в других турнирах. Один из таких проходит в Майами. 28 марта в 1/4 финала «Мастерса» Николас Харри будет играть с Даниилом Медведевым. Начало встречи – не ранее 3:30 мск.

Чилийский спортсмен крайне редко радовал наградами или достижениями своих болельщиков. Только в минувшем сезоне он заметно прибавил, выиграв два турнира. Сначала он победил в Сантьяго, но не получил там особого сопротивления. Соперники были либо равными, либо уступали в классе.

Уже на грунте в Женеве Николас показал всё своё мастерство. В четвертьфинале он обыграл Каспера Рууда (3:6, 7:6, 7:5), затем победил Александра Зверева (7:6, 6:3) и выиграл у Григора Димитрова (7:6, 6:1). В результате за год со 153-й строчки мирового рейтинга АТР он ворвался в топ-25 теннисистов.

Текущий сезон начался для чилийца ничуть не хуже, чем предыдущий. Пока он без трофеев, но впереди ещё полно времени. Харри уже сыграл в финале АТР 250 в Буэнос-Айресе, по пути обыграв самого Карлоса Алькараса (7:6, 6:3). Но с хозяином турнира Факундо Диасом Акостой справиться не смог и уступил аргентинцу – 3:6, 4:6.

Недооценивать Николаса точно не стоит, даже такому профессионалу как Медведев. Чилиец по пути к четвертьфиналу в Майами оставил за бортом Тьяго Уайлда (6:7, 7:5, 6:3), который в минувшем сезоне побеждал Даниила. Также он выиграл у Каспера Рууда (7:6, 6:3). Нет сомнений, что прогресс Харри продолжается. Теннисист набирает нешуточный темп.

Медведев, в свою очередь, выиграл пять турниров в 2023 году. Но ни один из ТБШ ему не покорился, хотя шансы были неплохими. Стоит сразу же отметить, что в минувшем сезоне россиянин как раз выиграл «Мастерс» в Майами. Также Даниил стал победителем АТР-250 в Дохе, АТР-500 в Дубае, «Мастерсе» в Риме и АТР-500 в Роттердаме. Четыре из пяти проходили как раз на харде.

Этот сезон для российского теннисиста начался отлично, но не великолепно. Да, ему не удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Несмотря на это, Даниил продемонстрировал отличную работу и добрался до финала, в котором уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). Причём это поражение стало очень обидным. Медведев вёл по сетам со счётом 2:0, но постепенно стал упускать преимущество.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вновь не хватило совсем немного. Четвёртая ракетка мира вышел в финал, но не смог ничего толком показать в матче с Карлосом Алькарасом, проиграв ему – 6:7, 1:6. Трофей и удача постоянно где-то рядом с Медведевым с момента старта этого сезона. Он обязательно добьётся победы в одном из ближайших турниров. Почему бы не защитить чемпионство в Майами?

В минувшем матче четвёртого круга «Мастерса» Даниил выиграл у Доминика Кёпфера (7:6, 6:0). Эта победа стала для него 350-й в карьере. Чтобы оказаться в полуфинале, достаточно на характере и опыте обыграть Харри. Чилиец прогрессирует, набирает обороты, но по-прежнему остаётся уязвимым. Даниил начал сезон гораздо лучше, чем Николас. Да и опыта участия в больших турнирах, финалах у него намного больше. А вот улучшение игры Харри началось совсем недавно.

Думается, ничто не должно остановить Медведева на пути к победе, но простой она вряд ли будет. Поставим на то, что россиянин выиграет со счётом 2:1, за 3.85.

Прогноз и ставка на матч Николас Харри – Даниил Медведев 28 марта 2024 года

Матч с Харри получится сложным. Однажды россиянин и чилиец уже играли между собой – в 2019 году. Тогда Даниил оказался сильнее, но сравнивать того Николаса и сегодняшнего – точно не следует. Он прогрессировал, набрал форму и уверенно играет на нервах многих фаворитов. Четвёртой ракетке мира придётся не сладко, но он справится с давлением. Уж ему это точно не впервой. Плюс в этом сезоне Медведев играет очень удачно и принял участие уже в двух финалах. Предлагаем поставить на его победу, но считаем, что соперник выиграет один сет.

Ставка: победа Медведева со счётом 2:1 по сетам.