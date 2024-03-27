Николас Харри — Даниил Медведев: когда четвертьфинал «Мастерса» в Майами, какие прогнозы

28 марта Николас Харри и Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала «Мастерса» в Майами. Начало — не ранее 3:30 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянину: коэффициент на его победу составляет 1.17. Шансы чилийца оценили коэффициентом 5.00.

Аналитики считают, что матч 1/4 финала «Мастерса» в Майами Николас Харри – Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.55, а тотал меньше 20.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.30. Поставить на победу Даниила со счётом 2:0 по сетам можно за 1.60.

Текущий сезон начался для чилийца ничуть не хуже, чем предыдущий. Пока он без трофеев, но впереди ещё полно времени. Харри уже сыграл в финале АТР-250 в Буэнос-Айресе, по пути обыграв самого Карлоса Алькараса (7:6, 6:3). Недооценивать Николаса точно не стоит, даже такому профессионалу как Медведев. Чилиец по пути к четвертьфиналу в Майами оставил за бортом Тьяго Уайлда (6:7, 7:5, 6:3), который в минувшем сезоне побеждал Даниила. Также он выиграл у Каспера Рууда (7:6, 6:3). Нет сомнений, что прогресс Харри продолжается. Теннисист набирает нешуточный темп.

Этот сезон для российского теннисиста начался отлично, но не великолепно. Да, ему не удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. Несмотря на это, Даниил продемонстрировал отличную работу и добрался до финала, в котором уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6). На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе вновь не хватило совсем немного. Четвёртая ракетка мира вышел в финал, но не смог ничего толком показать в матче с Карлосом Алькарасом, проиграв ему – 6:7, 1:6.

В минувшем матче четвёртого круга «Мастерса» Даниил выиграл у Доминика Кёпфера (7:6, 6:0). Эта победа стала для него 350-й в карьере. Чтобы оказаться в полуфинале, достаточно на характере и опыте обыграть Харри. Чилиец прогрессирует, набирает обороты, но по-прежнему остаётся уязвимым. Даниил начал сезон гораздо лучше, чем Николас. Да и опыта участия в больших турнирах, финалах у него намного больше. А вот улучшение игры Харри началось совсем недавно.