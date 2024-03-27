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Евро-2024: кто с кем в группе, в какой стране пройдёт турнир, прогнозы

Евро-2024: кто с кем в группе, в какой стране пройдёт турнир, прогнозы
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Вчера определились три последних участника финальной части Евро-2024. Ими стали сборные Грузии, Украины и Польши, выигравшие в финалах стыковых путей. Таким образом, стал известен окончательный состав групп турнира. Он выглядит следующим образом:

Группа A
Германия
Шотландия
Венгрия
Швейцария

Группа B
Испания
Хорватия
Италия
Албания

Группа C
Словения
Дания
Сербия
Англия

Группа D
Польша
Нидерланды
Австрия
Франция

Группа E
Бельгия
Словакия
Румыния
Украина

Группа F
Турция
Грузия
Португалия
Чехия

Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующий чемпион Европы — сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020. Судьба того матча решилась в серии послематчевых пенальти.

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По мнению экспертов, фавориты турнира — сборные Англии и Франции. Шансы команды Гарета Саутгейта оценили коэффициентом 4.50, а на французов дают 4.80. Поставить на хозяев турнира — Германию — можно за 7.50.

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