«Металлург» — «Спартак»: когда матч Кубка Гагарина, какой счёт в серии, ставки и прогнозы

28 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Счёт в серии – 2-2. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.90.

Как бы теперь не пришлось «Металлургу» спасать серию. «Спартак» явно разгадал планы и игру «лис», поэтому тактические задумки и схемы Алексея Жамнова стали приносить плоды. Сложно поверить, что два из четырёх матчей между этими клубами завершились со счётом 1:0. Но это плей-офф, удивляться здесь нечему. Каждая команда дорожит результатом и будет работать даже в неудобном стиле, если потребуется.

Оба тренера понимают, какова цена ошибки. Особенно теперь, когда, будучи в приподнятом настроении и ведя в серии, «Магнитка» растеряла преимущество. Возможно, ушла былая уверенность в своих силах – кто знает. Но Разин — сильный мотиватор. Он сможет дать правильный настрой своим хоккеистам. Вот только «Спартак» затеял свою игру и прочитал все ходы «Металлурга». Есть вероятность, что красно-белые теперь выглядят более уверенными в себе.