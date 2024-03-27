«Металлург» – «Спартак», пятый матч. Красно-белые перехватили инициативу

28 марта состоится матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу магнитогорцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак» 28 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Металлург» – «Спартак» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.65. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз на пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Металлург» – «Спартак» (28.03.2024)

Уже определились два полуфиналиста Кубка Гагарина. Они дожидаются, когда к ним присоединятся ещё двое. Как минимум до шести игр задержатся «Металлург» и «Спартак», которые проведут пятый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ 28 марта на «Арене-Металлург». Начало встречи – не ранее 17:00 мск. Счёт в серии – 2-2.

Андрей Разин находится в замешательстве. Он наверняка не ожидал, что в серии с красно-белыми установится равенство. «Лисы» отлично начали четвертьфинал, но выступали на домашней арене. По традиции это является преимуществом. Не секрет, что дома и стены помогают, не говоря уже о поддержке болельщиков.

«Металлург» сначала разгромил «Спартак» со счётом 4:0. У «лис» была гораздо лучше реализация, надёжна оборона и непоколебим голкипер. Илья Набоков записал на свой счёт шат-аут, а уже в следующей встрече сделал ещё один. Магнитогорцы вновь всухую обыграли красно-белых – 1:0. Единственная шайба была заброшена лишь в третьем периоде.

Алексей Жамнов очень сильно переживал, что его подопечные никак не могут забить первый гол «Металлургу». Как только «гладиаторы» вернулись на домашнюю арену, они решили эту проблему. Почти в два раза больше бросков нанёс московский клуб по воротам магнитогорцев. Долгожданная победа с разгромным счётом 5:2 вселила уверенность в «Спартак».

А выручало вновь первое звено. Голдобин оформил дубль, а Порядин и Морозов забросили по одной шайбе. Четвёртый матч получился очень упорным. Ни одна из сторон не хотела проигрывать. Первые два периода красно-белые позволяли «лисам» перехватывать инициативу, а в третьем включили полные обороты. Это помогло нанести в два раза больше бросков и забросить победную шайбу. Автором гола стал Ансель Галимов.

Как бы теперь не пришлось «Металлургу» спасать серию. «Спартак» явно разгадал планы и игру «лис», поэтому тактические задумки и схемы Алексея Жамнова стали приносить плоды. Сложно поверить, что два из четырёх матчей между этими клубами завершились со счётом 1:0. Но это плей-офф, удивляться здесь нечему. Каждая команда дорожит результатом и будет работать даже в неудобном стиле, если потребуется.

Оба тренера понимают, какова цена ошибки. Особенно теперь, когда, будучи в приподнятом настроении и ведя в серии, «Магнитка» растеряла преимущество. Возможно, ушла былая уверенность в своих силах – кто знает. Но Разин — сильный мотиватор. Он сможет дать правильный настрой своим хоккеистам.

Вот только «Спартак» затеял свою игру и прочитал все ходы «Металлурга». Есть вероятность, что красно-белые теперь выглядят более уверенными в себе. Не исключаем, что пятый матч завершится только в овертайме. Предлагаем поставить на победу гостей с учётом ОТ за 2.10. У «гладиаторов» достаточно ресурсов, чтобы наращивать своё превосходство.

Прогноз и ставки на матч «Металлург» – «Спартак» 28 марта 2024 года

«Лисы», возможно, даже немного паникуют. А ведь наличие проблем по ходу плей-офф КХЛ предвещала даже серия в 1/8 финала с «Амуром». Красно-белые просто долго перестраивались со своего упрямого атакующего хоккея, с огромным количеством ошибок в обороне, на новый лад. У них получилось. Победа со счётом 1:0 это доказала. Разин будет думать, как переломить ситуацию, ну а Жамнов в это время задействует новый план. Отметим, что по содержанию две последние победы «гладиаторов» различались.

Ставка: итоговая победа «Спартака» за 2.10.