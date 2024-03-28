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«Локомотив» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ

«Локомотив» — «Авангард»: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф КХЛ
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 3.60.

«Четвертьфинальная серия между «Локомотивом» и «Авангардом» переезжает в Ярославль. Счёт всё ещё в пользу волжан (3-2).

Казалось, что после убедительной победы железнодорожников в четвёртом матче (3:1) в Омске всё могло и завершиться. Но Сергей Звягин сумел найти нужные слова, и уже «Авангард» находит не только слабые места в игре соперника, но и постепенно подбирает ключи к нужному результату.

Хотя и в Омске было нелегко. Максим Берёзкин и Максим Шалунов дважды выводили вперёд команду Игоря Никитина. Но сибиряки не сдавались. И в конце концов перетащили, перетянули матч на свою сторону. Томаш Юрчо, Райан Спунер, Семён Чистяков и, конечно же, Рид Буше поразили ворота Даниила Исаева четыре раза – 4:2.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Ярославль «ястребы» летят за победой. Кстати, там ведь они уже и побеждали в третьем матче серии. Сейчас им надо повторить тот успех. И в данный момент это не кажется чем-то сенсационным. Ведь омичи понимают, как им надо играть.

«Авангард» победит, и счёт в серии станет равным», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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