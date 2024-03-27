«Локомотив» — «Авангард», шестой матч. Сергей Звягин запланировал камбэк

Шутка ли — омичи вновь способны выиграть у железнодорожников. У Кравца это не получалось.

28 марта состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы омичей оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 28 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.12. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 7.00.

Анализ и прогноз на шестой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» (28.03.2024)

Определились два участника полуфинала Кубка Гагарина. Они дожидаются результатов ещё двух серий. Третий клуб может определиться уже 28 марта. В шестом матче 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» будет принимать «Авангард» на «Арене-2000-Локомотив». Начало игры – в 19:30 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу ярославцев.

Железнодорожники не сильно унывают, у них есть как минимум эта и ещё одна игра, чтобы выйти в полуфинал. Другое дело — соперник, который покинет Кубок Гагарина при поражении. С другой стороны, поэтому «ястребы» и кажутся более опасными в данной ситуации. Но «Локомотив» будет спокойнее – а это хорошее преимущество в таких важных встречах.

Ярославский клуб имеет право чувствовать себя выше остальных команд. Но, задрав нос, он также может не заметить образовавшихся проблем. Железнодорожники легко преодолели 1/8 финала, выиграв у ЦСКА 4-1. Стабильность, надёжная игра в обороне, видение хоккеистами ошибок соперника и реализация. Много положительных качеств у команды Игоря Никитина.

Они пропагандируют осторожный хоккей, но не скупятся на голы, если соперник начинает допускать одну ошибку за другой. Это произошло во второй встрече с «Авангардом», которую ярославцы выиграли с крупным счётом 7:0. Они могли и дальше ловить омичей на контратаках, подводя серию к лёгкой победе, если бы не изменения в стане «ястребов».

После провального второго матча руководство «Авангарда» уволило Михаила Кравца, а его место занял тренер вратарей Сергей Звягин. Он без потери времени научил хоккеистов из Омска терпеть, ждать ошибок, действовать на контратаках. В общем, в результате «ястребы» стали демонстрировать игру похожую на ту, что есть у «Локомотива».

Плюс Звягин перевёл «Авангард» на схему 1-2-2, которая рассчитана на грамотную защиту. Привыкшим играть строго в атаке омичам некомфортно, но они терпят и привыкают. Поэтому результаты пошли вверх. Сначала «ястребы» выиграли в овертайме — 2:1 ОТ, но затем проиграли – 1:3. Всему своё время!

В пятом матче подопечные Сергея Звягина одержали впечатляющую победу со счётом 4:2. Буше и Спунер набрали по три очка по системе «гол+пас». Омичи не опустили руки, уступая в серии 1-3. У них есть характер, позитивный настрой, а также тренер, который делает правильные вещи.

Никитин построил великолепную команду, но она играет системно. Если происходит сбой — всё рушится. «Авангард» прибавляет, а в последнем матче удивил тем, что смог одновременно терпеть и доминировать. Именно это от него и требуется. Всё-таки один матч из двух на выезде с железнодорожниками омичи выиграли. Почему бы не повторить? Поставить на успех «ястребов» с учётом овертайма можно за 2.85.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Авангард» 28 марта 2024 года

Омичи могут переломить серию. Достаточно терпеть, использовать контратаки и не отходить от тренерского плана. Победив на выезде, будет проще завершить камбэк на домашней арене. «Локомотив» не ожидал такого отпора от омичей в минувшем матче, ведь до этого он спокойно разбивал «ястребов», забросив семь безответных шайб. Больше это не работает. Звягин создаёт универсальную команду. Ожидаем, что его план сработает в очередной раз, а Никитин сильно переоценил свои силы.

Ставка: победа «Авангарда» с учётом овертайма за 2.85.