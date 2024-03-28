«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина в Ярославле

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.03.

«Поговорим о шестой встрече между «Локомотивом» и «Авангардом» во втором раунде плей-офф КХЛ. Сейчас счёт в пользу «Локомотива» — 3-2. Мне кажется, что в Ярославле команда и будет завершать эту серию. Но я не буду прогнозировать победу или проход «Локомотива», будем искать что-то другое.

Несмотря на то что «Авангард» выиграл прошлый матч, мне кажется, что по всей серии «Локомотив» всё же сильнее. В пятом матче были и глупые удаления, и ошибки. Все эти неудачные моменты — это не признак того, что «Локомотив» начал сыпаться, это просто минутная слабость.

На предстоящий матч «Локомотив» выйдет собранный и ничего просто так «Авангарду» не подарит. Вполне вероятно, что хозяева начнут активнее, как было в Омске, и наверняка «Локомотив» забьёт первым. Дальше будет владеть преимуществом и будет вести 2:1 или 3:1 к середине третьего периода.

Думаю, что в концовке «Авангард» будет снимать вратаря, так как матч может быть последним. Вполне вероятно, что «Локомотив» добавит что-то в пустые ворота, а может, и две шайбы. Исходя из этого, возьму ТБ 4.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».