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«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина в Ярославле

«Локомотив» — «Авангард»: прогноз Андрея Юртаева на матч Кубка Гагарина в Ярославле
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард».

Ставка: ТБ 4.5 за 2.03.

«Поговорим о шестой встрече между «Локомотивом» и «Авангардом» во втором раунде плей-офф КХЛ. Сейчас счёт в пользу «Локомотива» — 3-2. Мне кажется, что в Ярославле команда и будет завершать эту серию. Но я не буду прогнозировать победу или проход «Локомотива», будем искать что-то другое.

Несмотря на то что «Авангард» выиграл прошлый матч, мне кажется, что по всей серии «Локомотив» всё же сильнее. В пятом матче были и глупые удаления, и ошибки. Все эти неудачные моменты — это не признак того, что «Локомотив» начал сыпаться, это просто минутная слабость.

На предстоящий матч «Локомотив» выйдет собранный и ничего просто так «Авангарду» не подарит. Вполне вероятно, что хозяева начнут активнее, как было в Омске, и наверняка «Локомотив» забьёт первым. Дальше будет владеть преимуществом и будет вести 2:1 или 3:1 к середине третьего периода.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
28 марта 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
1-й период
0 : 0
Авангард
Омск

Думаю, что в концовке «Авангард» будет снимать вратаря, так как матч может быть последним. Вполне вероятно, что «Локомотив» добавит что-то в пустые ворота, а может, и две шайбы. Исходя из этого, возьму ТБ 4.5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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