«Локомотив» — «Авангард»: когда матч Кубка Гагарина, счёт в серии, прогнозы

28 марта состоится шестой матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» – «Авангард». Начало игры — в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-2. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.80. Шансы омичей оценили в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч «Локомотив» – «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.12. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 7.00.

Железнодорожники не сильно унывают, у них есть как минимум эта и ещё одна игра, чтобы выйти в полуфинал. Другое дело — соперник, который покинет Кубок Гагарина при поражении. С другой стороны, поэтому «ястребы» и кажутся более опасными в данной ситуации. Но «Локомотив» будет спокойнее – а это хорошее преимущество в таких важных встречах.

После провального второго матча руководство «Авангарда» уволило Михаила Кравца, а его место занял тренер вратарей Сергей Звягин. Он без потери времени научил хоккеистов из Омска терпеть, ждать ошибок, действовать на контратаках. В общем, в результате «ястребы» стали демонстрировать игру, похожую на ту, что есть у «Локомотива».