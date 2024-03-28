«Торонто» — «Вашингтон»: когда матч НХЛ, во сколько начало, забьёт ли Овечкин

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «кленовых листьев» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

«Торонто» рискует выпасть из топ-3 Атлантического дивизиона. Отрыв от идущей по пятам «Тампа-Бэй» очень быстро сокращается. Шелдону Кифу необходимо остановить падение в зону уайлд-кард, но как он собирается это сделать — вопрос на засыпку. Непривычно говорить это о «Мэйпл Лифс», но тренер ограничен в ресурсах.

На «Торонто» обрушилась эпидемия травм. В лазарет угодили не два и не три, а почти 10 хоккеистов.

Сомнений в том, что «Вашингтон» выйдет в плей-офф, становится всё меньше. Он демонстрирует высококачественную игру во всех зонах площадки. В первой половине сезона команде не хватало слаженности и взаимопонимания. Теперь совсем другое дело. Она сплотилась и под началом Овечкина шаг за шагом продвигается в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

От рекорда Уэйна Гретцки Овечкина отделяет 46 заброшенных шайб. В последней встрече с «Детройтом» оборвалась его голевая серия, которая насчитывала пять матчей кряду. 38-летний нападающий забросил за этот отрезок времени восемь шайб и отдал одну результативную передачу.