«Торонто» — «Вашингтон». Мэттьюсу далеко до величия Овечкина

Александр ещё не поставил свой рекорд, а Остон уже устроил за ним погоню. Очный матч ещё раз докажет, что россиянин сильнее.

29 марта состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Вашингтон». Начало игры — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «кленовых листьев» в основное время можно с коэффициентом 1.93. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 29 марта 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Торонто» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.30. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» (29.03.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 марта 2024, пятница. 02:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

До окончания регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше месяца. В самом разгаре борьба за выход в плей-офф. 29 марта на стадионе «Скоушабэнк-Арена» местный «Торонто Мэйпл Лифс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

«Торонто» рискует выпасть из топ-3 Атлантического дивизиона. Отрыв от идущей по пятам «Тампа-Бэй» очень быстро сокращается. Шелдону Кифу необходимо остановить падение в зону уайлд-кард, но как он собирается это сделать — вопрос на засыпку. Непривычно говорить это о «Мэйпл Лифс», но тренер ограничен в ресурсах.

На «Торонто» обрушилась эпидемия травм. В лазарет угодило не два и не три, а почти 10 хоккеистов. Некоторые из них, в частности Илья Самсонов, должны успеть восстановиться к предстоящему матчу. Вопрос только, в каком тонусе будут игроки после повреждений. Им может потребоваться время на то, чтобы вернуть форму.

В лазарете у «кленовых листьев» преимущественно защитники и голкиперы. Результат последнего матча с терпящим не менее болезненные кадровые потери «Нью-Джерси» свидетельствует о том, что Кифу очень не хватает этих хоккеистов. Сине-белые проиграли с крупным счётом — 3:6.

Одну из шайб в составе «Торонто» забросил Остон Мэттьюс, возглавляющий список лучших снайперов лиги. В 70 встречах в этом сезоне он забил целых 59 голов. Из-за результативности американца нередко сравнивают с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. Но до величия россиянина ему ещё далеко.

От рекорда Уэйна Гретцки Овечкина отделет 46 заброшенных шайб. В последней встрече с «Детройтом» оборвалась его голевая серия, которая насчитывала пять матчей кряду. 38-летний нападающий забросил за этот отрезок времени восемь шайб и отдал одну результативную передачу.

Поводов для расстройства нет. Александр не забил, но набрал «+1» в графе полезности, а также помог команде добыть очень важную победу. Обыграв «Ред Уингз», подопечные Спенсера Карбери сократили отставание от «Филадельфии», занимающей третью строчку в турнирной таблице Столичного дивизиона, до одного очка. При этом, у них есть два матча в запасе.

Сомнений в том, что «Вашингтон» выйдет в плей-офф, становится всё меньше. Он демонстрирует высококачественную игру во всех зонах площадки. В первой половине сезона команде не хватало слаженности и взаимопонимания. Теперь совсем другое дело. Она сплотилась и под началом Овечкина шаг за шагом продвигается в плей-офф.

Омрачает положение дисквалификация Тома Уилсона. Многолетний лидер «Вашингтона» пропускает четыре матча за удар соперника клюшкой в лицо. Впрочем, без него «Кэпс» обыграли трёх сильных соперников. Помимо «Детройта», они победили «Каролину» (7:6 Б) и «Виннипег» (3:0).

Заключить пари на итоговую победу подопечных Карбери в грядущем матче можно с коэффициентом 2.48. Выиграв, «столичные» не только увеличат свои шансы на выход в плей-офф, но и очень помогут «Тампа-Бэй», за которую выступает Никита Кучеров. Овечкину вполне по силам помочь проводящему великолепный сезон соотечественнику.

Известный агент Шуми Бабаев поделился мнением, что Александр будет ещё года три рвать лигу на классе и опыте. В начале сезона 38-летний хоккеист ставил антирекорды, но на последнем отрезке он играет почти как в лучшие времена, много забивает и восхищает мастерством. Рекорд Уэйна Гретцки, берегись!

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 29 марта 2024 года

«Торонто» — весьма опасный соперник, но он очень сильно ослаблен травмами и часто теряет очки на последнем отрезке сезона. «Вашингтон» обрёл стабильность, воодушевился, а также начал обыгрывать всех подряд. В текущем тонусе у него есть очень хорошие шансы победить «Мэйпл Лифс».

Ставка: итоговая победа «Вашингтона» за 2.48.