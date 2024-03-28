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Дмитрий Сергеев дал прогноз о развитии индустрии легального беттинга в России

Дмитрий Сергеев дал прогноз о развитии индустрии легального беттинга в России
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Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев дал свой прогноз о развитии индустрии легального беттинга в России.

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«Общий валовый игровой доход легального рынка беттинга в России за 2023 год составил 280 млрд рублей или 3,3 млрд долларов. Мой прогноз на 2024 год: 380 млрд рублей или 4 млрд долларов», — написал Сергеев в своём телеграмм-канале «Тот самый Австриец».

Валовый игровой доход (или Gross Gambling Revenue — сокращённо GGR) — это разница между объёмом ставок игроков и выплатами клиентам букмекерских компаний.

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