Дмитрий Сергеев дал прогноз о развитии индустрии легального беттинга в России

Управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев дал свой прогноз о развитии индустрии легального беттинга в России.

«Общий валовый игровой доход легального рынка беттинга в России за 2023 год составил 280 млрд рублей или 3,3 млрд долларов. Мой прогноз на 2024 год: 380 млрд рублей или 4 млрд долларов», — написал Сергеев в своём телеграмм-канале «Тот самый Австриец».

Валовый игровой доход (или Gross Gambling Revenue — сокращённо GGR) — это разница между объёмом ставок игроков и выплатами клиентам букмекерских компаний.