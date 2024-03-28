«Динамо» — «Ростов». На горизонте замаячило чемпионство!

Москвичи отстают всего на два очка от «Зенита» — вот их мотивация! Игра в гостях у команды Карпина сильно хромает.

29 марта состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.87. Успех ростовчан оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 29 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77.

Анализ и прогноз на матч 22-го тура чемпионата России «Динамо» — «Ростов» (29.03.2024)

После небольшого международного перерыва, возвращаемся на внутренние арены. На 31 марта запланирована встреча, которая откроет программу 22-го тура РПЛ. На стадионе «ВТБ Арена» в Москве померяются силами «Динамо» и «Ростов». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Динамо» — один из немногих клубов РПЛ, кто отказался зимой от трансферов. Марцел Личка не расстроился из-за отсутствия новичков. Он занимался тем, что наигрывал имеющийся состав. Результаты его трудов вышли на радость болельщикам. Бело-голубые включились в чемпионскую гонку. Зародилась новая интрига.

Победив «Локомотив» (2:1) и «Ахмат» (2:0), москвичи сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. Тренерская мысль стала воплощаться футболистами «Динамо» в жизнь быстрее и качественнее. Они вынуждали соперников играть в неудобном ритме, по собственным правилам.

В обеих встречах результативными действиями отметился Константин Тюкавин. Его результативная серия в РПЛ насчитывает восемь матчей. Вошедший во вкус нападающий забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи. За этот период времени москвичи потеряли очки только два раза — в матчах с «Сочи» (3:3) и «Факелом» (1:1).

Всё было замечательно ровно до того момента, пока не настала пора встретиться с «Зенитом» в ответном матче 1/4 финала Кубка России Пути РПЛ. Бело-голубые проиграли со счётом 0:2, но вполне могли пропустить и больше. Петербуржцы доминировали на всех участках поля и во всех аспектах игры.

Небольшой международный перерыв наступил своевременно. У Лички и Карпина появилась возможность провести работу над ошибками. Ростовчане тоже неудачно выступили в Кубке России. С тем же счётом, что бело-голубые «Зениту», они уступили ЦСКА в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ.

Ещё ростовчане так же, как и «Динамо», выиграли оба матча первенства после возобновления сезона. Победили они «Крылья Советов» (2:0) и «Краснодар» (2:1). На протяжении всего сезона жёлто-синие демонстрируют приятный футбол, но до зимнего перерыва им сильно не хватало качества в обороне.

Для устранения проблемы «Ростов» взял в аренду центрального защитника Умара Сако. Также он приобрёл ещё двух легионеров. Свежая кровь пошла по венам команды. Она заметно встрепенулась, но волна воодушевления может закончиться на поражении от ЦСКА. Такой стабильностью и цепкостью, как «Динамо», подопечные Карпина не обладают.

Ростовчане располагаются в середине турнирной таблицы не просто так. Помимо изъянов в защите, у них есть некоторые ментальные проблемы. Неоднократно по ходу сезона команда из Ростова-на-Дону теряла преимущество в два мяча и буквально дарила соперникам очки. Особенно на выезде.

Хуже ростовчан в РПЛ в гостях выступает только «Балтика». Жёлто-синие не выиграли ни одного матча на выезде, и ничьих при этом всего три. Поставить на победу «Динамо» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87. Последнюю очную встречу, несмотря на то что она проходила в Ростове-на-Дону, москвичи выиграли — 2:1.

Дома в этом сезоне бело-голубые только три раза потеряли очки (две ничьих и одно поражение). Команды Марцела Лички традиционно очень здорово выступают при родных болельщиках. Тренер очень правильно подбирает слова для мотивации, ставя в приоритет цель — не подвести их.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 29 марта 2024 года

«Динамо» — фаворит грядущего матча. У него лучше расположение в турнирной таблице и больше стимула. Во-первых, нужно не подвести болельщиков. Во-вторых, обозначить позиции в чемпионской гонке. «Ростов» очень уязвим на выезде. Гораздо больше вероятность, что его выбьет из колеи поражение во встрече с ЦСКА, чем бело-голубых — проигрыш «Зениту».

Ставка: победа «Динамо» за 1.87.