«Динамо» — «Ростов»: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ростов».

Ставка: победа «Динамо» за 1.96.

«Динамо» примет дома «Ростов» в 22-м туре РПЛ. Интересная встреча, уверен, бело-голубым тут будет не так просто. Но в успех ростовчан сейчас тоже не верю.

Динамовцы после зимней паузы обороты не сбавили. Команда всерьёз претендует не только на борьбу за второе место, но и за первое. Сейчас отставание бело-голубых от «Краснодара» со второй строчки составляет всего одно очко, а от лидирующего «Зенита» — два. Обе вышестоящие команды потеряли очки в прошлых турах, а подопечные Лички смогли набрать максимальное количество очков.

В двух турах после зимней паузы «Динамо» выигрывало. Сперва справились с «Локомотивом», своим соперником по борьбе за топ-3 – 2:1. Затем был уже обыгран и «Ахмат», тоже не такой уж простой соперник – 2:0.

Примечательно, что в РПЛ есть только одна команда, помимо «Динамо», которая тоже выиграла в обоих турах после зимней паузы – «Ростов». Все остальные клубы хотя бы в одном из матчей не смогли победить. Ростовчане же сначала переиграли «Крылья Советов» (2:0), а затем, что самое удивительное, «Краснодар» (2:1). Настрой у подопечных Карпина боевой. Пока они идут на 10-м месте, но, думаю, через пару туров мы уже можем увидеть команду намного выше в турнире.

Не уверен, что тут стоит брать в учёт паузу на матчи сборных. Российские игроки, из-за всем известных печальных событий, провели только один матч в национальной команде. Так что к очному противостоянию «Ростов» и «Динамо» подойдут в боевом настрое и хорошей форме.

Но всё-таки, если брать подбор игроков, а также смотреть на более длинную дистанцию, то «Динамо» выглядит более предпочтительно для ставки. Команда рассчитывает на финиш как минимум в топ-2 таблицы. Сейчас у неё запредельная мотивация. Так что «Ростову» вряд ли удастся победить», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».