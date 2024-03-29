«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на игру 22-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Динамо» — «Ростов».

Ставка: «Динамо» забьет больше 1,5 гола за 1.82.

«Играют две команды, которые в первых двух турах чемпионата произвели на меня самое большое впечатление своей готовностью, своей игрой. Я думаю, что и в этой игре мы увидим очень хорошую борьбу.

Стоит отметить, что динамовцы играют дома, а «Динамо» играет дома хорошо – в первых двух матчах было одержано две победы и забито в каждой игре по два гола.

Что касается «Ростова», те же две победы, но все-таки они были одержаны дома, а эта игра для «Ростова» выездная. «Ростов», как мы видим, в этом сезоне абсолютно домашняя команда.

«Динамо» сейчас очень хороши, команда идет на третьем месте, 2 очка отрыва от первого места, одно очко от второго. Команда раскрепощенная, поймала свою игру. Да, может быть, не так просто будет сыграть после паузы на сборные, но тем не менее я думаю, что динамовцы в любом случае сейчас в порядке и свои два гола в этом матче забьют.

«Ростов» хоть и в неплохой форме, но на в выездных матчах смотрится гораздо-гораздо хуже, чем в домашних. Поэтому, несмотря на такую интересную, напряженную игру, я думаю, что первая половина первого тайма уйдет на какую-то притирку, и «Ростов» будет пытаться высоко накрывать «Динамо» и не давать играть, динамовцы где-то будут пытаться мяч взять под контроль, также прессинговать будут. Но как минимум с середины первого тайма и уже во втором тайме абсолютно точно игра раскроется. Учитывая хорошую форму динамовцев, я думаю, что они забьют не меньше двух голов, а «Ростов», я думаю, тоже все-таки должен на гол наиграть.

Исходя из этого, мои прогнозы. Первый мой прогноз, в который я верю больше всего, – это «Динамо» забьет больше 1,5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».