«Динамо» — «Ростов»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата России

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.98.

«Игра двух команд, которые, на мой взгляд, лучше остальных проявили себя после возобновления Российской Премьер-Лиги. И те, и другие одержали победы. Победы достаточно уверенно одержал «Ростов» над «Крыльями» и «Краснодаром». «Динамовцы» переиграли «Локомотив» и грозненский «Ахмат». При этом бросается в глаза, что обе команды играют по схеме 4-3-3, а тренеры команд Марцел Личка и Валерий Карпин делают серьёзный упор на то, чтобы их клубы как можно больше атаковали. Поэтому и получается, что «Динамо» и «Ростов» создают достаточно моментов в каждом из своих матчей. Но при этом и у их ворот шансы соперники тоже имеют.

У «Динамо» в прекрасной форме находится Константин Тюкавин, который продолжает свою результативную серию. Он либо забивает, либо отдаёт результативную передачу в каждом из последних матчей нашего чемпионата. У «Ростова» в отличной форме находится Мохеби, забивший два гола в ворота «Краснодара». Ну и также можно отметить качественную работу над стандартными положениями, которые всегда характерны для команд Валерия Карпина.

С учётом того, что не играла сборная России против Парагвая в понедельник, времени на подготовку у обоих тренеров было достаточно. Футболисты должны быть свежими и вполне способными показать результативный футбол. Мой прогноз на эту встречу – обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».