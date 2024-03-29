«Динамо» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: «Динамо» не проиграет и обе забьют за 2.10.

«Бело-голубые удачно стартовали в весенней части чемпионата. В 19-м туре обыграли «Локомотив» — 2:1, а затем последовала победа над «Ахматом». Грозненцы создали достаточно моментов, но реализовать ни один из них не смогли. «Динамо» же, наоборот, с реализацией проблем не имело: Луис Чавес в первом тайме и Константин Тюкавин во втором смогли огорчить Гиорги Шелию. Эта победа позволила москвичам вплотную приблизиться к «Краснодару», теперь у динамовцев 38 очков, и они на третьем месте. «Краснодар» второй с 39 очками, лидирует «Зенит» с 40 очками.

«Ростов» идёт 10-м, команда Валерия Карпина значительно оторвалась от зоны вылета и при удачной игре вполне может побороться за попадание в топ-5. В новой части сезона жёлто-синие стартовали здорово. Победа 2:0 над неуступчивыми «Крыльями» и 2:1 над одним из лидеров чемпионата — «Краснодаром». Главной звездой матча с «быками» стал Мохаммад Мохеби, оформивший дубль.

Матч первого круга завершился гостевой победой «Динамо» со счётом 2:1. В составе москвичей отличились Денис Макаров и Муми Нгамалё, а Вячеслав Грулёв на 90-й минуте отправил мяч в свои ворота. «Динамо» и «Ростов» набрали отличную форму и могут показать отличный футбол. В этом противостоянии регулярно случаются матчи, когда забивают и те и другие, вероятно, это произойдёт и в этот раз. Я предлагаю поставить на обе забьют + «Динамо» не проиграет», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».