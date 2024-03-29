«Динамо» — «Ростов»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ 29 марта
Поделиться
Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».
Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.39.
«Когда эти команды играют, то всегда получается достаточно открытый и активный футбол, всегда много мячей.
«Динамо» набрало хорошую форму. Команда на подъёме, поэтому на своём поле при родных трибунах играть будет прекрасно. «Ростов» тоже показывает хороший результат — и мячи от них будут.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
29 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Но если смотреть на класс команд, то объективно «Динамо» сейчас сильнее. Мой вариант – «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 29 марта 2024
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 28 марта 2024
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:43
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 марта 2024
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 26 марта 2024
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00