«Динамо» — «Ростов»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ 29 марта

Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов».

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.39.

«Когда эти команды играют, то всегда получается достаточно открытый и активный футбол, всегда много мячей.

«Динамо» набрало хорошую форму. Команда на подъёме, поэтому на своём поле при родных трибунах играть будет прекрасно. «Ростов» тоже показывает хороший результат — и мячи от них будут.

Но если смотреть на класс команд, то объективно «Динамо» сейчас сильнее. Мой вариант – «Динамо» не проиграет и тотал больше 2.5», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».