Даниил Медведев – Янник Синнер: когда матч 1/2 финала турнира в Майами, прогнозы и ставки

29 марта Даниил Медведев и Янник Синнер сыграют в матче 1/2 финала «Мастерса» в Майами. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение итальянцу: коэффициент на его победу составляет 1.47. Шансы россиянина оценили коэффициентом 2.70.
Аналитики считают, что матч 1/2 финала «Мастерса» в Майами Даниил Медведев – Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу итальянца со счётом 2:0 по сетам можно за 2.28.
С начала сезона 2023 года эта игра станет седьмой в полуфиналах и финалах АТР, в которой календарь или может судьба сводили россиянина и итальянца. Они встречаются гораздо чаще остальных теннисистов. Жаль, что статистика не в пользу четвёртой ракетки мира. Синнер выиграл четыре последних очных матча у Медведева кряду. Но надежду оставляет тот факт, что они были упорными.
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Главное преимущество Янника перед Даниилом – это скорость, острые подачи и молодость. Медведев может выиграть за счёт опыта и рабочего плана, который уже пора бы придумать, проиграв четыре последние очные встречи Синнеру. Именно два первых сета получаются у россиянина наиболее удачными. Он должен сделать ставку на них и поднажать.
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