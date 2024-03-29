Даниил Медведев – Янник Синнер. Россиянину пора брать реванш

Четыре последние очные встречи выигрывал итальянец. Дальше так не может продолжаться.

29 марта Даниил Медведев и Янник Синнер сыграют в матче 1/2 финала «Мастерса» в Майами. Начало — не ранее 22:00 мск. Эксперты отдают предпочтение итальянцу: коэффициент на его победу составляет 1.47. Шансы россиянина оценили коэффициентом 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Мастерса» в Майами Даниил Медведев – Янник Синнер 29 марта 2024 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала «Мастерса» в Майами Даниил Медведев – Янник Синнер получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.85, а тотал меньше 22.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.95. Поставить на победу итальянца со счётом 2:0 по сетам можно за 2.28.

Анализ и прогноз на матч «Мастерса» в Майами Даниил Медведев – Янник Синнер (29.03.2024)

Подходит к логическому завершению теннисный турнир в Майами. 29 марта в 1/2 финала «Мастерса» Даниил Медведев будет играть со своим самым неудобным соперником за последнее время Янником Синнером. Начало встречи – не ранее 22:00 мск.

С начала сезона 2023 года эта игра станет седьмой в полуфиналах и финалах АТР, в которой календарь или может судьба сводили россиянина и итальянца. Они встречаются гораздо чаще остальных теннисистов. Жаль, что статистика не в пользу четвёртой ракетки мира. Синнер выиграл четыре последних очных матча у Медведева кряду. Но надежду оставляет тот факт, что они были упорными.

Ещё свеж в памяти болельщиков и Даниила Открытый чемпионат Австралии. В нём россиянин был в отличной форме, показывал классную игру, проявлял характер, но в финале встретился с Янником и потерпел поражение – 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Это уже не первый финал ТБШ, который Медведев проигрывает после того, как вёл со счётом 2:0 по сетам.

Четвёртая ракетка мира отлично адаптируется на харде и является действующим победителем «Мастерса» в Майами. Поэтому защитить титула – это ещё большая мотивация. Медведеву нужно нечто особенное, чтобы перехитрить и переиграть физически своего неудобного соперника. Для этого россиянин и привлёк к тренировкам Жиля Симона, который считается одним из лучших тактиков.

Янник не побеждает Медведева в одну калитку. Это всегда очень упорные матчи. И кстати, по первым двум сетам Даниил смотрелся не хуже итальянца. В Пекине Синнер выиграл только благодаря двум тай-брейкам (7:6, 7:6), в Вене вновь не обошлось без борьбы (7:6, 4:6, 6:3). Не говоря уже об упущенном преимуществе в два сета в финале ТБШ.

Янник – молодой и очень талантливый теннисист. В свои 22 года он стал третьей ракеткой мира. Перед очередной очной встречей с Медведевым он отметил, что Даниил из числа тех, кто сделал его сильнее. Проигрывая ему, итальянец старался дорабатывать свою подачу и другие моменты. Это хорошо, что более опытные спортсмены помогают развиваться вот таким прогрессирующим теннисистам.

Главное преимущество Янника перед Даниилом – это скорость, острые подачи и молодость. Медведев может выиграть за счёт опыта и рабочего плана, который уже пора бы придумать, проиграв четыре последние очные встречи Синнеру. Именно два первых сета получаются у россиянина наиболее удачными. Он должен сделать ставку на них и поднажать.

Четвёртая ракетка мира уже высказался о предстоящей игре. Он считает, что у Синнера настоящая чемпионская игра. Медведев отметил, что часто смотрит его матчи, видит, как итальянец умеет выходить из сложных ситуаций и насколько он устойчив психологически. Поэтому Даниил пообещал выложиться на 100 процентов.

Откровенно говоря, оба теннисиста сохранили силы. По пути к полуфиналу они не встретили большого сопротивления. Медведев победил Мартона Фучовича (6:4, 6:2), Кэмерона Норри (7:5, 6:1), Доминика Кёпфера (7:6, 6:0), Николаса Харри (6:2, 7:6). Синнер выиграл у Андреа Вавассори (6:3, 6:4), Таллона Грикспора (5:7, 7:5, 6:1), Кристофера О`Коннелла (6:4, 6:3) и Томаша Махача (6:4, 6:2).

В таком случае Даниилу должно хватать выносливости, чтобы дожать своего более молодого соперника. Главное завершить матч в два сета, проявив нешуточную выдержку. Наверняка после четырёх поражений итальянцу кряду россиянин придумал какой-то план. Пусть и не глобально поменяет свою игру, но значительно увеличит шансы. Плюс – подействует мотивация поквитаться за финал Открытого чемпионата Австралии. Мы предлагаем поставить на победу Медведева за 2.70.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев – Янник Синнер 29 марта 2024 года

На стороне итальянца четыре победы в очных матчах подряд, молодость, свежесть, скорость, а россиянин будет использовать свой опыт, мощную подачу, изобретательность и нешуточную мотивацию. Несмотря на то, что Даниил так часто проигрывает последнее время Яннику, но он не выглядит намного слабее. Преимущественно по пути к полуфиналу сложных соперников не было, поэтому никакой усталости быть не должно. Мы считаем, что на этот раз Медведев дожмёт Синнера и одержит победу.

Ставка: победа Даниила Медведева за 2.70.