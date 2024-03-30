«Спартак» — «Урал»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Урал».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.80.

«Спартак» не лучшим образом «вернулся из отпуска». Хотя 0:0 с «Зенитом» в первом официальном матче 2024 года тяжело назвать плохим результатом. Если учитывать нынешние реалии, конечно. Но вот в следующем туре казалось, что красно-белые точно должны выигрывать. В соперниках у них был «Факел», идущий намного ниже в турнире. Однако совсем слабое выступление выдала команда Абаскаля – проиграла 0:2, хотя по наличию моментов спокойно могла бы и вничью играть.

В турнирной таблице «Спартак» теперь опустился на шестое место. Команды из топ-3 уже сильно оторвались от клуба. А вот «Локомотив» с ЦСКА красно-белым вполне по силам будет опередить – разрыв составляет всего один балл. Нужно только выигрывать в ближайшее время. Перед паузой на международные встречи подопечные Абаскаля еще успели выбить «Оренбург» из Кубка России.

«Урал» же вернулся с зимней паузы, показав совсем плохие результаты. Он вообще не набрал ни одного очка в двух турах – 0:1 от «Ахмата» и 1:4 от «Зенита». Теперь серия поражений подопечных Гончаренко в РПЛ составляет уже четыре встречи. Но вот если брать все турниры, то там серию неудач коллектив сумел прервать перед паузой на игры сборных – со скрипом прошёл «Родину» в Кубке России (1:0).

«Спартак» пока нестабильно выступает, выдаёт совсем разные матчи. Ещё и Промес отсутствует. И если бы сейчас в соперниках у красно-белых был сильный клуб, то у них были бы проблемы. Однако «Урал» — не тот коллектив, который сумеет оказать сопротивление «Спартаку» в данных условиях», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».