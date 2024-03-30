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«Спартак» — «Урал»: прогноз Кузьмича на матч РПЛ 30 марта

«Спартак» — «Урал»: прогноз Кузьмича на матч РПЛ 30 марта
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Известный блогер и поклонник «Спартака» Юрий Кузьмич дал прогноз на матч 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Урал». Игра пройдёт в Москве 30 марта и начнётся в 19:00.

Ставка: индивидуальный тотал «Урала» больше 1 за 3.00.

«Казалось бы, «Спартак» — «Урал», что может быть проще? Грузи на «Спартак» и будет тебе счастье, но не всё так просто. Если посмотреть последнюю статистику матчей этих команд – за четыре матча два поражения и две ничьих. И всегда «Спартак» пропускал и часто помногу. Поэтому в исходы я бы здесь лезть не стал, но больше одного гола «Урала» за 3.00 я бы взял.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также я бы взял тотал жёлтых карточек больше 4 за 1.95, и «Спартак» больше 6.5 подаст угловых за 2.00», — приводит слова Кузьмича «РБ Спорт».

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