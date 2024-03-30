«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Зенит» в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: победа «Зенита» за 1.80.

«Крылья Советов» играют дома в Самаре с «Зенитом». Бенхамин Гарре тренируется в общей группе, но пока на 100% не готов и, скорее всего, появится на замену у команды Игоря Осинькина. Зато вернулся Солдатенков. Он сыграет с первых минут. Это позволит перевести Костанцу в опорную зону.

Но насколько это всё поможет «Крыльям», которые неудачно сыграли в двух матчах весны. И забить пока не получается, даже с пенальти Ороско не сумел переиграть Акинфеева в 20-м туре. Не знаю, что получится у «Крыльев», тем более напротив «Зенит», который вышел в единоличные лидеры российского чемпионата.

У «Зенита» не так много игроков разъезжались в национальные команды, если мы говорим про основной костяк. Ну и плюс у «Зенита» очень хорошая статистика матчей с «Крыльями» в последнее время в Самаре: в последних 13 матчах зенитовцы там не проигрывают, в 11 одержали победы. У «Зенита» больше ресурсов, больше возможностей, больше класса.

Насчёт мотивации — не знаю, но «Крылья», можно сказать, играют вторую часть сезона скорее для себя. «Зениту» надо укрепляться на месте лидера, тем более он будет играть уже после матча динамовцев и будет знать, на каком месте он начнёт эту встречу. А на каком месте закончит — это уже зависит от «Зенита».

Думаю, что «Зенит» должен брать своё и выигрывать в Самаре за неплохой коэффициент 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».