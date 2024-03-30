«Сочи» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Сочи» – ЦСКА в 22-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: ЦСКА не проиграет и ТБ 1.5 за 1.80.

«Армейцы провели специальный учебно-тренировочный сбор в Сочи, и никуда им особо перед игрой лететь не надо. Те сборники, которые разъезжались, чуть раньше вернулись в расположение клуба из-за переноса игры с Парагваем. Ну, из дальних выездов можно, пожалуй, отметить только Давилу, который сыграл полный матч против сборной Франции, но остальные футболисты были в расположении Владимира Федотова. Думаю, что армейцы там что-то сумели качественное, правильное наиграть ко встрече с сочинцами, у которых будет отсутствовать основной нападающий Кордова, который был удалён в игре с «Локомотивом».

Ну и «Сочи» стал играть изящнее, играть интереснее в атаке, но по-прежнему с проблемами в обороне. ЦСКА может этим воспользоваться. И мне не кажется, что ЦСКА должен проиграть этот матч. Команда уже трижды встречались друг с другом в этом сезоне, включая Кубок. ЦСКА «Сочи» не проигрывает. Думаю, что и здесь ЦСКА «Сочи» не проиграет, но просто брать непоражение ЦСКА это слишком скромно, а вот что в матче ещё и будет забито более 1,5 мяча, то есть ничья 1:1, 2:0 в пользу ЦСКА и дальше более крупный результативный матч без поражения армейцев, это уже хорошие цифры. Х2 и тотал больше 1.5, ЦСКА не проиграет матч, в котором будет забито минимум 2 мяча, за 1.8», — приводит слова Генича «РБ Спорт».