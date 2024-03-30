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«Лацио» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А

«Лацио» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на игру Серии А
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» — «Ювентус».

Ставка: ничья за 3.10.

«Последние результаты обеих команд оставляют желать лучшего. Тяжело назвать в их паре фаворита.

Хотя, если судить по расположению в таблице, то «Ювентус», конечно, стоит намного выше. С 59 баллами клуб идет на третьей строчке – его отставание от «Милана» со составляет всего три очка. Но все бы ничего, если бы туринцы еще недавно не шли сами вторыми в турнире. Очень слабые результаты выдает команда Аллегри, редко выигрывает. В пяти турах в ее активе всего одна виктория, а также три ничьи и одно поражение. С такими результатами говорить о борьбе за второе место не приходится.

«Лацио» же идет намного ниже – уже давно закрепился в середине таблицы. С 43 баллами коллектив занимает девятое место. От топ-6 римляне отстают на четыре очка, но пока не особо верится в то, что они поборются за высокие позиции в этом сезоне. Зачастил «Лацио» с неудачами, в том числе, вылетел из Лиги чемпионов. В итоге, руководство команды уволило Сарри. Посмотрим, как завершат сезон римляне.

Италия - Серия А . 30-й тур
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тяжело тут выбрать фаворита. Обе команды за последнее время победили всего один раз – выиграли у «Фрозиноне» из зоны вылета. Так что не думаю, что кому-то тут достанутся три очка. Они после паузы на матчи сборных сыграют осторожно друг с другом и, скорее всего, не определят победителя», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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